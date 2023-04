Bashir Abdi plant na winnen marathon Rotterdam aanval op Europees record 10.000 meter

Een mooi seizoen, maar net geen landstitel voor Bredase rugbyers

AMSTERDAM - Spannend was het tot het laatste fluitsingnaal, maar uiteindelijk grepen de Colts van de Bredase Rugby Club (BRC) net naast de landstitel. Eemland was in de oudste leeftijdscategorie bij de jeugd nipt met 17-20 te sterk. Dat zorgde na afloop voor een traantje.