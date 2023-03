‘Barkley Marathons is een heel erg zware, lange uitdaging waarvan je vrijwel zeker weet dat je het niet gaat halen’

Lindsay bewaart haar piratenpak liever voor op het ijs: ‘Dit was mijn beste kür’

Op weg naar het WK in Japan blies Lindsay van Zundert afgelopen maand 18 kaarsjes uit, overleefde ze als astronaut het carnaval en reed ze zondag op de Challenge Cup in Tilburg de beste kür van het seizoen. ,,Ik denk dat ik een beetje mijn plekje heb veroverd in deze wereld.”