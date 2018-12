Badmintonbond stuurt bondscoach Madsen weg

Matchwin­ner Abbingh: Het was gewoon rammen, met alles wat je hebt

11:34 Lois Abbingh was gisteravond de uitblinker van het Nederlands handbalteam met haar afstandsschot in de slotseconden van de wedstrijd tegen Spanje. Het werd 28-27, Nederland is verzekerd van de volgende ronde en bemachtigde met de winst belangrijke punten voor het vervolg van het toernooi.