Badloe passeert Van Rijsselberghe op dag 2 EK

Epke Zonderland als tweede door naar EK-finale

19:43 Als regerend wereldkampioen was Epke Zonderland vooraf al de grote favoriet voor de Europese titel op rekstok. Hij onderstreepte zijn kandidatuur in Szcezin met de tweede score in de kwalificatie (14.533). Hij hoefde daarvoor niet al zijn troeven op tafel te leggen. In de finale zal hij een dobber hebben aan de Rus Artur Dalaloyan die 14.666 scoorde.