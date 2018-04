Badloe nadert podium, Van Rijsselberghe blijft hangen

Dorian van Rijsselberghe, de Nederlandse rivaal van Badloe voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020, blijft in Frankrijk vooralsnog steken in de middenmoot. De tweevoudig olympisch kampioen kwam twee keer als 22e binnen. Hij bezet de teleurstellende 31e plaats in het klassement. 'DVR' mist naar eigen zeggen nog de vereiste scherpte, omdat hij in de afgelopen winter minder trainingsuren heeft gemaakt dan in andere jaren.