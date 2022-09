Atletieklegende Eliud Kipchoge verbetert in Berlijn wereldrecord op marathon

Bredase Mo­to2-cou­reur Zonta van den Goorbergh rijdt in Japan zijn beste klassering van het seizoen

Motorcoureur Zonta van den Goorbergh is als zestiende geëindigd in de Grote Prijs van Japan. De Voor de Moto2-coureur is het de beste klassering van dit seizoen. Het was voor de jongeling net niet genoeg voor zijn eerste WK-punten.

