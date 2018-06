Atlete Hassan bij rentree ruim boven PR

Hassan veroverde in maart op de WK indoor nog brons op de 1500 meter, maar begon daarna te sukkelen met haar knie. Ze had nog geen wedstrijden gelopen in de buitenlucht en haar eerste race al een aantal keren uitgesteld. Zo ontbrak ze op de NK en bij de FBK Games. De geboren Ethiopische is wel al geplaatst voor de EK later deze zomer in Berlijn en kan daar uitkomen op de 1500 en 5000 meter.

Op de 200 meter in Parijs werd Jamile Samuel vierde. Haar tijd was 22,63 seconden, een verbetering van haar persoonlijk record dat op 22,72 stond. De Jamaicaanse Shericka Jackson won de race in 22,05.