Atlanta Braves en Ozzie Albies winnen eerste duel in World Series

Jorge Soler, de eerste man van de Braves op de slagheuvel, begon het duel meteen met een homerun waarna Albies een tweehonkslag van Austin Riley benutte om de thuisplaat te bereiken. Travis d’Arnaud breidde de voorsprong in de tweede inning uit waarna Eddie Rosario in de derde kon binnenlopen nadat Adam Duvall de bal in de tribunes had geslagen.

Tegenvaller in diezelfde inning was het uitvallen van Morton met een gebroken kuitbeen, voor hem zijn de World Series voorbij. Pas aan het einde van de vierde inning pakte Houston Astros het eerste punt. Scores in de achtste inning - Kyle Tucker namens de Astros en Dansby Swanson namens de Braves - zorgden voor de 6-2-eindstand. De tweede wedstrijd is woensdag, opnieuw in Houston.