Antetokounmpo leidt Bucks naar zege met triple-double, Golden State onderuit

Antetokounmpo eindigde het duel met dertig punten, dertien rebounds en elf assists (een triple-double). Dat deed de vedette van Milwaukkee ook nog eens in een voor hem onvolledige wedstrijd, want hij beging met nog vijf minuten op de klok zijn zesde persoonlijke fout.



Dat betekent: voor straf de het restant uitzitten op de bank. Toch kwam de zege niet meer in gevaar. Antetokounmpo was een van de zeven spelers van de Bucks die in de dubbele cijfers eindigden.