Anne van Dam in eigen land topfavoriet voor het oog van familie en vrienden: ‘Dit is het mooiste wat er is’

met video Volleybal­lers treffen Duitsland in achtste finales op EK

De Nederlandse volleyballers nemen het in de achtste finale van het EK op tegen Duitsland. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza eindigde in de groepsfase in Noord-Macedonië als tweede en treffen in de achtste finales met de Duitsers de nummer drie uit poule A. De wedstrijd wordt op 9 of op 10 september gespeeld in Bari in Italië.