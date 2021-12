Analyse | Handbalsters staan na mislukt WK op een kruispunt

Oranje was niet goed genoeg. Dat is de harde conclusie die getrokken moet worden na het WK van Torrevieja en Castellón de la Plana. Dat had ermee te maken dat Nederland alleen in de kleedkamer een beroep kon doen op Estavana Polman. De sterspeler van het vorige WK - dat goud opleverde - was na twee operaties aan de knie fit, maar nog zeker niet de oude. Een tweede type-Polman is er simpelweg niet, dus was Oranje flink verzwakt.