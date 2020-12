Amper 21, 2.18 meter lang en zoon van een legende: Bol Bol is klaar voor de NBA

Nog vijf dagen tot het nieuwe NBA-seizoen losbarst. Met Giannis Antetokounmpo en LeBron James, maar ook met Bol Manute Bol. De Soedanese Amerikaan is amper 21, meet wel 2.18 meter en blaast iedereen tijdens de voorbereiding van z’n sokken. Niet voor niets de zoon van een legendarische vader. ,,Voor mijn lengte is m’n spel vrij uniek.”

Quote Voor mijn lengte is mijn spel uniek Bol Manute Bol Op 22 december breekt een nieuw NBA-seizoen aan. Op dit moment spelen de club louter oefenduels voor het spektakel écht losbarst. Hoewel: voor de show zorgt Bol Manute Bol nú al. De center-forward van de Denver Nuggets gaat de laatste weken over de tong. Amper 21 is hij, maar de Soedanese Amerikaan steekt letterlijk boven iedereen uit. Hij meet 2.18 meter - op zijn vijftiende was hij al twee meter - en heeft een spanwijdte van 2.22. Slechts drie spelers van het nakende NBA-seizoen zijn groter: Kristaps Porzingis (2m21), Boban Marjanovic (2m24) en Tacko Fall (2m26).

Een reus dus, maar juist vanwege zijn spel is hij the talk of the town. De Nuggets speelden gisteren een voorbereidingsduel tegen de Portland Trail Blazers. Uiteraard was Bol oppermachtig onder de ring, maar vooral zijn aanvallende acties deden monden openvallen. Driepunters, passeerbewegingen en de perfecte pass: Bol etaleerde het allemaal.



Vorig seizoen toonde hij overigens dat ook een dunk tot zijn arsenaal behoort. Het valt op hoe gemakkelijk Bol van verdediging naar aanval omschakelt. ,,We zijn niet zeker of het internet dit wel aankan, maar hier gaan we...”, schreven de Nuggets bij de beelden.

Bol Bol maakte vorig seizoen zijn NBA-debuut. Toen al etaleerde hij staaltjes van zijn kunnen. Een verrassing voor velen, want hij kwam een jaar eerder slechts als 44ste uit de draft. Hij belandde bij Miami Heat, maar de club koos ervoor om hem onmiddellijk te traden aan de Denver Nuggets.



Te veel twijfels over zijn magere lichaamsbouw, defensieve kwaliteiten en maturiteit. Op de koop toe liep Bol Bol een vervelende voetblessure op. De Nuggets lieten hem dan maar rijpen bij de Windy City Bulls in de G-League, de wachtkamer van de NBA. Daar bloeide hij op.

,,Voor mijn lengte is mijn spel vrij uniek”, weet hij zelf. ,,Ik kan goed dribbelen, mijn schot is ook niet verkeerd en ook de passing loopt behoorlijk. Dat is zeldzaam bij spelers die zó groot zijn.”

Een impressie van ploegmaat Troy Daniels: ,,Bol heeft zo veel potentieel. Echt ontzettend veel. Hij heeft alle kwaliteiten om een fenomenale speler te worden. Hij is groot, dribbelt én schiet. En dan hebben we het nog niet eens over z’n werkethiek.”

Vader Bol

De appel valt niet ver van de boom. Bol Manute Bol is de zoon van Bol Manute, met 2.31 meter de gedeeld langste basketballer uit de NBA-geschiedenis. De Roemeen Gheorghe Mureșan was volgens de statistieken even groot.



Vader Bol had één troef. Hij moet veruit de beste shotblocker ooit zijn geweest. Tijdens zijn carrière tussen 1985 en 1994 blokkeerde hij gemiddeld 3,3 schoten per wedstrijd, terwijl hij slechts 2,6 punten per wedstrijd maakte scoorde. Een prijs won hij nooit, maar hij speelde wel voor de Washington Bullets, de Golden State Warriors, de Philadelphia 76ers en Miami Heat.

Vader Bol was ook populair omdat hij aan liefdadigheidswerk deed in zijn geboorteland Soedan. Zo zette hij zich in voor onderwijs. Na zijn pensioen richtte hij ook de Ring True Foundation op waarmee hij voedsel, medicijnen en huisvesting aanbood aan het Soedanese volk. Naar verluidt doneerde hij 3,5 miljoen dollar (3 miljoen euro), wat niet veel minder is dan wat hij in zijn héle carrière verdiende.

Legendarisch is de foto waarop senior Bol poseert met ploegmaat Muggsy Bogues, met z’n 1m60 de kleinste NBA-speler aller tijden. Een verschil van 71 centimeter dus.

Vader Bol maakt de knaloptredens van zijn zoon helaas niet mee. Hij overleed tien jaar geleden op 47-jarige leeftijd na nierfalen. Het vroegtijdige verlies geeft Bol junior extra kracht. ,,Wat hij deed, was prachtig. Hij vocht en deed alles voor Soedan wat in z’n mogelijkheden lag. Niet veel mensen zullen het hem nadoen.”

Volledig scherm Links: papa Manute Bol met Muggsy Bogues - een verschil van 71 centimeter. Rechts: zoon Bol Manute Bol. © NBA