Amerikaanse golfers delen in Ryder Cup eerste tik uit aan Europa

Bagnaia maakt met tweede zege op rij indruk in MotoGP

19 september Francesco Bagnaia heeft zijn tweede overwinning op rij geboekt in de MotoGP. De 24-jarige coureur van Ducati was in Rimini ook de sterkste in de Grote Prijs van San Marino. De Italiaan bleef WK-leider Fabio Quartararo net voor op het circuit van Misano, dat is vernoemd naar de overleden coureur Marco Simoncelli.