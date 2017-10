Amerika heeft Presidents Cup bijna binnen

Met zes overwinningen in de acht partijen fourball en foursome op de derde speeldag op golfbaan Liberty National in Jersey City (New Jersey) liep het team van captain Steve Stricker uit naar een voorsprong van 14,5 tegen 3,5.

De tiende zege voor Amerika in de Presidents Cup ligt voor het grijpen. Er is nog één punt nodig uit de resterende twaalf singles op zondag om de eindzege veilig te stellen.