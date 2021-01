Alweer nieuwe leider bij motoren in Dakar Rally

Mike Foppen net boven Nederlands record op 10 kilometer in Madrid

1 januari Atleet Mike Foppen heeft in de oudejaarsloop van Madrid een aanval op het Nederlands record 10 kilometer op de weg zien mislukken. De 24-jarige Gelderlander bleef in de avondwedstrijd 6 seconden boven het record dat met 28.08 op naam staat van Abdi Nageeye en Richard Douma. Foppen, die afgelopen zomer op de baan de Nederlandse titels pakte op de 5000 en 10.000 meter, eindigde als vierde in 28 minuten en 14 seconden.