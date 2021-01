Alvarado soleert naar winst in Flandriencross, podium oranjegekleurd

Alvarado kwam na valpartijen van landgenoten Lucinda Brand en Betsema in de tweede ronde alleen voorop. De wielrenster van Alpecin-Fenix hield die voorsprong daarna vast. Betsema knokte zich naar het einde toe terug naar de tweede plaats en liep daarmee in het klassement van de X2O-trofee in op Brand, die als vierde over de streep kwam. Betsema pakte 25 seconden op Brand, die met de wedstrijden in Lille en Brussel te gaan nog leidt in het klassement met 33 seconden voorsprong.