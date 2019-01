Alsnog tweede plek voor Nederlandse motorcrossers

Op het circuit van Red Bud in Buchanan wonnen de Nederlandse motorcrossers alle drie de manches. Wereldkampioen Jeffrey Herlings was een klasse apart in de eerste manche waarin crossers van de MXGP en de MX2 in actie kwamen. Glenn Coldenhoff schreef vervolgens als rijder van de open klasse de tweede manche op zijn naam. In de derde manche was Coldenhoff een en Herlings twee.