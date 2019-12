‘Als je zoveel geeft, dan kan niemand ons verslaan’

Abbingh kent de Russen door en door, aangezien ze bij de Russische kampioen Rostov-Don speelt. ,,Dit is een droom. Ik dacht als deze wedstrijd er komt, dan sta ik er. Ik heb uren met de coach gezeten om alles te bespreken. Dat iedereen het zo goed heeft opgepakt. Petje af”, vertelt de nummer 8 van Nederland bij Ziggo Sport. ,,We hebben als team laten zien dat als je zoveel energie geeft, dat niemand ons kan verslaan.”



Ook Dannick Snelder was buiten zinnen na het enerverende duel. ,,Dit is niet te geloven. We hebben gevochten als team in een nek-aan-nekrace. Ik ben zo trots op hoe we tot het einde hebben geknokt. We stonden even met vier man, dat was een moeilijke fase, maar we hebben doorgeknokt. Die laatste minuut was onbeschrijfelijk. Ik dacht dat die laatste worp van Rusland erin ging, ik werd helemaal gek.”