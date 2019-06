Alonso volgt zichzelf op in 24 Uur van Le Mans

Nederlanders

Er was Nederlands succes in de klasse GTE Am. Jeroen Bleekemolen reed de Ford GT van Keating Motorsports na een spannende slotfase naar de overwinning in de vierde categorie waarin auto’s deelnemen. Hij eindigde met zijn teamgenoten Ben Keating en Felipe Fraga overall als 32e. Voor Bleekemolen was het alweer zijn veertiende deelname aan de 24 Uur van Le Mans. In 2008 won hij ook al in de LMP2-klasse, met destijds Jos Verstappen en Peter van Merksteijn als teamgenoten.



Racing Team Nederland kwam als 27e overall en als vijftiende in de tweede categorie, de LMP2, over de finish. Het team met oud-Formule 1-rijder Giedo van der Garde, Formule 2-coureur Nyck de Vries en Frits van Eerd (algemeen directeur supermarktketen Jumbo) kende veel tegenslag tijdens de race. Drie lekke banden, problemen met de koppeling en een zware crash van De Vries voorkwamen een hogere klassering.



De Vries reed met nog 3,5 uur te gaan de Dallara op hoge snelheid in de bandenstapel. De Fries bleef ongedeerd na de harde klap en wist zijn zwaar beschadigde auto op drie wielen naar de pitstraat te rijden. De monteurs van het team sleutelden in amper een uur tijd de bolide weer rijklaar, waarna Van der Garde de wedstrijd kon hervatten.