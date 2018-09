Alle Nederlanders uitgeschakeld op dag 3: 'Alle moeite voor niets geweest'

Sam van ’t Westende hield juist een ‘ongelofelijk kutgevoel’ over aan zijn WK. De Nederlander die uitkomt in de klasse tot 73 kilogram werd in zijn eerste partij al uitgeschakeld. In de golden score was de Hongaar Miklos Ungvari te sterk.



,,De eerste vier minuten ging alles goed”, zei Van ’t Westende direct na afloop. Beide judoka’s kregen twee straffen voor ze de golden score ingingen. ,,Maar daarna hield ik niet vast aan mijn eigen plan. Dan gaat het mis in de golden score omdat ik hem te veel opzoek. Ik had meer mijn rust moeten bewaren, in plaats van bezig zijn met de score te maken.”



Van ’t Westende zag dit WK vooral als kans om kwalificatiepunten te behalen voor de Olympische Spelen in Tokio van 2020. ,,Alle punten zijn dan mooi meegenomen, zeker aangezien het voor mij in deze categorie al lastig genoeg is om de Spelen te halen.” De klasse tot 73 kilogram is de middenklasse. ,,Hier doen zeker 90 judoka’s mee, meer dan in de meeste andere categorieën en de verschillen zijn onderling klein. Daarom is het extra zuur dat ik nu niet verder kom in dit toernooi.”