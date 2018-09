Alle hoop in Spijk gevestigd op Albertus

Van de veertien Nederlandse golfers op de startlijst van de KLM Open overleefden er slechts twee de cut, zij mogen dit weekeinde spelen in Spijk. Best genoteerde Nederlander is de 24-jarige Max Albertus uit Oss.

Door Ralph Blijlevens

De Nederlandse score na twee dagen golf op de KLM Open in Spijk? Twee spelers hebben de cut overleefd en mogen vandaag en morgen nog in actie komen op het enige Nederlandse toernooi op de Europese Tour: Max Albertus (-2) en de Britse Hollander Mark Reynolds (-1). Voor de start van het event was al duidelijk dat de deelnemers van eigen bodem een bijrol zouden vervullen op The Dutch. Na het afhaken van de oud-winnaars Joost Luiten – al jaren de enige Nederlandse golfer op de Europese Tour - en Maarten Lafeber bleven veertien spelers over. Amateurs en spelers die doorgaans enkele divisies lager acteren.

Een daarvan is Albertus. De 24-jarige Brabander uit Oss is na de eerste dag de beste Nederlander en kent een droomstart in zijn tweede ronde. Albertus begint met drie birdies op rij en staat met een score van -5 zelfs in de top10. Langs de baan gloort hoop en stijgt het opportunisme, zien we hier de opvolger van de afwezige Luiten in actie? ,,Het was nog vroeg in de wedstrijd hè?'', zegt Albertus, nadat hij klaar is met zijn tweede serie van achttien holes op de KLM Open. ,,Je hebt er niets aan, want de helft van het deelnemersveld moest nog in actie komen.''

Na een bal in het water moet Albertus alsnog knokken om een startbewijs voor het weekeinde binnen te halen. Op de twee laatste holes stelt hij zijn positie veilig, Albertus eindigt met een totaalscore van -2 (69 en 71 slagen) en zit met een gedeelde 51ste plaats aan de goede kant van de schifting. ,,Ik de beste Nederlander? Dat betekent dat de anderen het niet zo goed hebben gedaan en ik wel. Mooi voor mij, maar ook wel jammer voor het toernooi.''

Focus

Zijn spel trekt de aandacht van de vele mensen op en rondom de golfbaan. De groep toeschouwers die hem volgt, groeit zienderogen. Albertus probeert er niet op te letten. ,,Focus houden en je eigen ding doen, dan is alles mogelijk. Ik speelde vorig jaar met de Canadees Austin Connelly, die haalde net als mij de cut met -2 maar eindigde uiteindelijk wel als tweede in het toernooi.''