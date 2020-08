Alex Zanardi na twee maanden van intensive care af

Luiten sluit bij eerste majortoer­nooi af met ronde van 69 slagen

9 augustus Joost Luiten is op de slotdag van het eerste majortoernooi van het jaar nog wat plekken gestegen. De Nederlander had bij het US PGA Championship voor zijn laatste ronde 69 slagen nodig. Dat is een slag onder par. De eerste drie ronden noteerde de 34-jarige Luiten respectievelijk 71, 68 en 73 slagen.