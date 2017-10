AkzoNobel praat met zeiler Tienpont over terugkeer

Van der Poel loopt blessure op, eerste zege Van Aert

17:40 Wout van Aert heeft zijn eerste zege in de Superprestige binnen. De regerend wereldkampioen uit België moest in Gieten en Zonhoven nog buigen voor zijn rivaal Mathieu van der Poel. In de derde wedstrijd in Boom reed hij solo naar de finish. Laurens Sweeck eindigde als tweede voor Lars van der Haar.