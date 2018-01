AkzoNobel pakt zege na spannende race in Hong Kong

Gehele bestuur Amerikaanse turnbond vertrekt

26 januari Het gehele bestuur van de Amerikaanse turnfederatie stapt op. Dat besluit is genomen vanwege het misbruikschandaal in de sport, meldt een woordvoerster van USA Gymnastics. Het bestuur gaf daarmee gehoor aan het olympisch comité van de Verenigde Staten, dat in een open brief alle directieleden had gevraagd hun functie neer te leggen.