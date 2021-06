Afzwaaiende Verkerk verliest in strijd om brons van Steenhuis

Marhinde Verkerk (35) is er op de WK in Boedapest in haar laatste judowedstrijd uit haar loopbaan niet in geslaagd een bronzen medaille te pakken. De wereldkampioene van 2009 verloor op waza-ari van haar landgenote Guusje Steenhuis, die Nederland in de klasse tot 78 kilogram mag vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van Tokio.

Steenhuis scoorde al na een halve minuut een waza-ari en verdedigde die voorsprong zonder noemenswaardige problemen. Verkerk probeerde met agressief judo nog iets te forceren, maar Steenhuis maakte haar favorietenrol waar. Na afloop knuffelden beiden elkaar lang, waarna beiden geëmotioneerd de judomat verlieten. Verkerk deed dat in de wetenschap dat haar loopbaan ten einde is, Steenhuis wetende dat ze haar tweede medaille op een WK had veroverd. Drie jaar geleden werd ze tweede in Bakoe.

Quote Ik wil alles bewust nog een keer beleven met alle emoties die daarbij horen. Marhinde Verkerk

Eind mei maakte Verkerk wereldkundig dat ze na de wereldkampioenschappen zou stoppen. ,,Nadat bekend was geworden dat ik niet voor Tokio ben geselecteerd, ben ik gaan nadenken over het slotstuk van mijn carrière. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar uiteindelijk ben ik eruit gekomen. Ik leef naar het WK en het einde van mijn loopbaan toe. Ik wil alles bewust nog een keer beleven met alle emoties die daarbij horen”, zei Verkerk. ,,Voor mij is het doel om het goed af te sluiten en te genieten. Een WK-medaille kan de pijn van het mislopen van de Spelen niet verzachten; dat is niet waarvoor ik nog vier jaar doorging.”

Half april verloor Verkerk op de EK judo in Lissabon ook al van Steenhuis, die toen zilver veroverde. Mede daardoor kreeg Steenhuis de voorkeur boven Verkerk voor deelname aan de Spelen. In de klasse tot 100 kilogram greep Michael Korrel naast een bronzen plak. De 27-jarige Korrel verloor in de troostfinale op ippon van de Georgiër Varlam Liparteliani.

Met nog ruim een minuut op de klok zette Korrel een schouderworp in. Liparteliani pareerde die echter knap, counterde en wierp Korrel op zijn rug. Korrel, die twee jaar geleden op de WK in Tokio wel brons pakte, had eerder op de dag op ippon verloren van de Portugese titelverdediger Jorge Fonseca.

Steenhuis en Korrel gaan zich nu voorbereiden op de Olympische Spelen.

