Abdi Nageeye levert in New York zijn beste prestatie ooit in major marathon

Abdi Nageeye heeft zijn beste prestatie ooit geleverd in een major marathon. De winnaar van olympisch zilver eindigde als derde in de beroemde marathon van New York. Hij liep een tijd van 2.10.31. De 33-jarige Nederlander moest in een moedig gelopen wedstrijd alleen de Keniaan Evans Chebet en de Ethiopiër Shura Kitata voor laten gaan.

Chebet won de 42,195 kilometer door de ‘Big Apple’ in 2.08.41. Hij won dit voorjaar al de marathon van Boston. Kitata kwam in de laatste kilometers nog sterk opzetten, maar hij strandde op 13 seconden van de winnaar en werd tweede in 2.08.54.

Nageeye won dit voorjaar de marathon van Rotterdam in een Nederlands record van 2.04.56. Hij begon deze zomer als medaillekandidaat aan de marathon bij de WK in Eugene, maar kon daar de hoge verwachtingen niet waarmaken. Nageeye stapte uit in de laatste kilometer. Hij wilde in New York een gooi doen naar de zege, maar dat bleek te hoog gegrepen. Hij verbeterde zich wel ten opzichte van vorig jaar, toen hij vijfde werd in New York.

Bij de vrouwen ging de winst naar de Keniaanse Sharon Lokedi in 2.23.23. Ze bleef aan de finish Lonah Salpeter uit Israël zeven tellen voor (2.23.30). De Ethiopische wereldkampioene Gotytom Gebreslase kwam als derde over de finish in 2.23.39.

De Braziliaan Daniel Do Nascimento was in vele opzichten de smaakmaker van de race, die traditioneel start op Staten Island en finisht in Central Park. De Zuid-Amerikaanse kampioen zocht meteen het avontuur en liep in zijn eentje weg van de rest van het veld. Hij kwam halverwege door in een onwaarschijnlijk snelle 1.01.22 en lag 2 minuten voor op de eerste groep achtervolgers, waarin Nageeye zich bepaald niet schuilhield. De geboren Somaliër bepaalde mede het tempo.

Voor Do Nascimento verliep het tweede deel van de wedstrijd minder voortvarend. Eerst zocht hij een wc-hokje langs het parcours op voor een sanitaire stop, om vervolgens na 35 kilometer volledig uitgeput ter aarde te storten en op te geven. Chebet had zich toen al losgemaakt uit de achtervolgende groep en soleerde naar de finish. Nageeye kon niet mee met Kitata, die in de slotfase nog probeerde Chebet te achterhalen. De Nederlander wist niettemin een straf tempo aan te houden en kwam op het oog ontspannen en met een glimlach over de streep in Central Park.