Abdi Nageeye haalt finish niet bij marathon op WK: ‘Blijkbaar loop ik na elke goede marathon een slechte’

Tekenbeet Go Legend verpest WK-kansen voor amazone Marlies van Baalen, Karen Nijvelt mag nog wel hopen

Marlies van Baalen is de meest opvallende afwezige op de longlist voor de wereldkampioenschappen dressuur. Door een blessure van haar paard Go Legend miste de zogeheten observatiewedstrijden, waardoor de 41-jarige Brakelse niet meer in aanmerking komt voor een plekje in de WK-selectie.

5 juli