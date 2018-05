80 duels schorsing voor honkballer na gebruik verboden middelen

Cano heeft de straf aanvaard, al zegt hij dat er geen opzet in het spel is. ''Ik kreeg het voorgeschreven door een gecertificeerde arts toen ik op bezoek was in de Dominicaanse Republiek en ziek werd. Ik realiseerde me niet dat het verboden was en kan mezelf nu wel voor mijn kop slaan dat ik niet voorzichtiger ben geweest'', verklaarde Cano, die een tienjarig contract uitdient bij de Mariners ter waarde van 240 miljoen dollar. Hij won in 2009 met New York Yankees de World Series. Op zijn naam staan 305 homeruns.