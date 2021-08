24 uur van Le Mans: Toyota viert voor vierde keer op rij feest

Prado wint GP van Tsjechië in MXGP, Coldenhoff vierde

25 juli De Spaanse motorcrosser Jorge Prado heeft de Grote Prijs van Tsjechië in de MXGP-klasse op zijn naam geschreven. Hij won op het circuit in Loket de eerste manche en eindigde in de tweede manche als derde. De KTM-coureur steeg in de WK-stand naar de derde plaats met 177 punten.