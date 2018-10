116-voudig international Van Male neemt afscheid van Oranje

,,Ik heb een fantastische tijd in Oranje gehad. Nu is het tijd voor een nieuw leven'', zei Van Male tegen Hockey.nl. Ze speelde 116 interlands en maakte daarin 39 doelpunten. Ze won goud bij de Spelen in Londen en zilver in Rio en behaalde een wereld- en Europese titel.



Ze heeft haar besluit om te stoppen in juni al genomen. Voor haar hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) liep ze op dat moment stage bij Antes, een psychiatrische instelling voor verslaafden en mensen met een persoonlijkheidsstoornis. ,,Tijdens mijn stage werd me gevraagd mijn eigen handelen te reflecteren. Ik heb gesprekken gevoerd met mijn supervisor, een soort mental coach. Daarin kwam ik tot de conclusie dat ik me steeds meer op mijn maatschappelijke carrière wil gaan richten', vertelt Van Male.