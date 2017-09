Verdachte aanslag Londen ‘was onlangs in Terheijden’

Althans, dat is het waarschijnlijke scenario. Journaliste Jenan Moussa, de vrouw van verslaggever Harold Doornbos, sprak voor een Arabische nieuwszender onder meer met de broer van de verdachte. F. werd zaterdagavond aangehouden in de Borough of Hounslow in Londen. In dat multiculturele stadsdeel werkt hij in een eethuis. Bij de bomaanslag in het metrostation Parsons Green, een dag eerder, raakten 29 mensen gewond.