Kroegeigenaar wil niet tot 6.00 uur open: 'Zo help je de borrelcultuur om zeep'

BREDA - Ruim 1.400 mensen tekenden de petitie om van Breda een spannendere uitgaansstad te maken. De initiatiefnemers willen sluitingstijden tot 6.00 uur. Moeten de kroegen in Breda echt later dicht? In een poll van BN DeStem vindt 77 procent van de mensen van wel.

Billy Zomerdijk, een van de mannen achter de petitie en programmeur bij club De Graanbeurs, had zoveel respons niet verwacht: ,,We gaan in gesprek met een aantal politieke partijen om te kijken wat handig is. Het is een realistisch idee; Breda is nog niet zover dat het net als Rotterdam of Amsterdam 24/7 kan draaien, maar dit is van deze tijd. Tot zes uur open zijn moet kunnen."

Lotte Venneman (21), student:

,,Ik ben ertegen. Mensen gaan dan nog later naar de stad. Als de kroegen eerder dicht zouden gaan, komt het in de stad ook eerder op gang. Dan heb je net zo'n leuke avond, en minder last van je kater de volgende dag."

Nanda Koomans, eigenaar Café de Vulling en 't Hart van Breda:

,,We moeten dit absoluut niet willen. De cultuur van gezellig borrelen die we nu eindelijk terughebben helpen we om zeep. Je personeel moet langer werken, je moet langer portiers inzetten en je krijgt meer overlast. Ik zie alleen maar problemen."

Jurre van Oers (19), student:

,,Ik vind zes uur veel leuker, omdat je dan gewoon twee uur langer plezier met bier hebt. Gezelligheid kent geen tijd."

Arnold van Strien, eigenaar van zeven horeca-ondernemingen in Breda:

,,Ik vind dat iedereen zelf de sluitingstijd moet kiezen. Het is beter voor de openbare orde als niet iedereen tegelijk naar huis gaat. En het is beter voor de cafés als ze zich kunnen aanpassen aan hun doelgroep. Mensen kunnen dan ook vaker met het openbaar vervoer naar huis."

Fleur Tanka (18), student:

,,Van mij hoeft het niet per se. Als het zes uur wordt, moeten de werknemers daarna alles nog schoonmaken en afsluiten."

Burgemeester Paul Depla van Breda:

,,Er komt een nieuwe horecanota aan, daarin zal dit besproken worden. Wat is het effect op de openbare orde? Wat betekent het voor bewoners van de binnenstad? Leidt het tot meer overlast of wordt het juist veiliger? Welke verantwoordelijkheid nemen de eigenaars om overlast en onveiligheid te voorkomen? Hoe zit het met de capaciteit van de politie? We zullen al deze zaken in overweging moeten nemen."

Piet Maanders, voorzitter van de wijkraad Stadshart/Valkenberg in Breda:

,,Wij kijken er met argusogen naar. Uitgaanspubliek is over het algemeen niet echt stil. Het werd hier al een stuk rumoeriger toen cafés tot vier uur mochten openblijven. Op deze manier wordt de binnenstad een 24-uursgebied waar nooit rust is."

Rik Ruijten (19), student:

,,Niet iedereen zal ook echt blijven tot zes uur. Mensen zullen veel geleidelijker naar huis gaan."