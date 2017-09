Burgerarrest: alle goede bedoelingen ten spijt, kun je tóch een misdrijf begaan

Enquete poll Bij een burgerarrest mag best fors geweld worden gebruikt. Eens

Oneens (29%) Dat zou een van de bewoners van de Bredase wijk Tuinzigt vorige week woensdag tegen de politie hebben gezegd. Hij belde met een gouden tip: de buurt had eerder die dag de verdachte van een steekpartij ingerekend. Na een achtervolging werd de man, de 25-jarige J.B. staande gehouden, geschopt en geslagen, en later aan de politie overhandigd. Stonden de buurtbewoners in hun recht?

Goedbedoeld

,,Hoe goedbedoeld ook, je kunt toch een misdrijf plegen'', stelt advocaat Erik Thomas uit Breda. ,,Als blijkt dat de bewoners bovenmatig geweld hebben gebruikt, kunnen ze worden gestraft. Deze zaak is te meer belangrijk om voor het grote publiek duidelijk te stellen waar de grens ligt.''

Een burger die een andere burger aanhoudt. Het mag, als de dader op heterdaad betrapt wordt.

En om te voorkomen dat hij de benen neemt, mag de burger enige mate van dwang toepassen. Dan zou er sprake zijn van een burgerarrest. ,,Maar dat is dit niet'', stelt advocaat Thomas. ,,Er was hier geen sprake van een heterdaad: daarvoor was dit misdrijf te lang geleden. En de politie heeft nooit gesteld dat de verdachte daadwerkelijk voortvluchtig is. Daarbij: was het geweld om hem in bedwang te houden of om hem moedwillig tikken te geven?''

,,Het is een initiatief dat de burgemeester heeft toegejuicht, maar in de strafboeken niet beschreven staat'', duidt de Bredase advocaat Menno Buntsma. ,,Het is een soort niemandsland. Hoe ver mag je gaan om iemand in bedwang te houden?''

Controle

Een rechter kan het niet eens uitmaken of sprake is van een burgerarrest of niet. ,,Hij kan dat voor kennisgeving aannemen'', zegt Thomas. ,,Hij kan een grens willen trekken: dit geweld kan wel en dit gaat te ver. Ook als burger moet je de emoties onder controle zien te houden.''

Toch is een veroordeling nog ver weg voor de bewoners. Het Openbaar Ministerie laat weten dat B. nog geen aangifte heeft gedaan. ,,Maar de advocaat heeft aangegeven dat wel te willen doen, dus we wachten af'', zegt woordvoerster Martine Pilaar. Dan nog, stelt Buntsma, is de kans klein dat er voldoende bewijslast is om de groep te straffen.

,,De vraag is wat er precies gebeurd is'', legt Buntsma uit. ,,Op de beelden is dat niet goed te zien. De verdachte zal zelf kunnen verklaren dat hij toegetakeld is. Maar het bewijs is niet te krijgen. Als het om geloofwaardigheid gaat, heeft hij niet bepaald een streep voor. En ik kan me niet voorstellen dat de groep tegen elkaar een verklaring aflegt. Dat zou ik ze dan ook sterk afraden.''

Daarnaast, stelt Buntsma: ,,Als ik bewoner was, zou ik een veroordeling zeer ondankbaar vinden. Dan zou ik denken: 'De volgende keer laat ik die dader wel lopen'. En dat kan ook niet de bedoeling zijn.''