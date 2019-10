Van der Poel en Van Vleuten

van de hoofdredactieCollega Susanne den Boer kwam deze week naar mij toe. Of ik al een onderwerp voor mijn column had? Mijn verhaal stond klaar, maar dat is een weekje doorgeschoven. ‘Je moet het deze week hebben over de keuze voor Mathieu van der Poel’, adviseerde Susanne mij.

Op de voorpagina van het sportkatern van afgelopen maandag stond een grote foto van Mathieu van der Poel, verliezer op het WK wielrennen, en een kleine foto van wereldkampioene wielrennen Annemiek van Vleuten. Verschillende lezers stuurden ons een brief met de vraag waarom wij deze keuze hadden gemaakt. Zijn mannenprestaties belangrijker dan vrouwenprestaties bij BN DeStem?, vroegen zij zich af.

Nee, is het enige antwoord dat ik daarop kan geven. Maar waarom dan toch deze keuze? De belangrijkste overweging om het verlies van Mathieu groter te brengen dan de winst van Annemiek, is de regionale connectie. BN DeStem is de krant van West-Brabant en Mathieu zien we als iemand van ons.

Familie Van der Poel

Hij is zelf weliswaar niet geboren in ons gebied, maar zijn vader Adrie van der Poel wel. Adrie is geboren in Bergen op Zoom en heeft een stevige link met Hoogerheide, waar nog jaarlijks de GP Adrie van der Poel wordt verreden. De familie Van der Poel hoort bij West-Brabant, zoon Mathieu dus ook.

Volledig scherm André Trompers © Foto Jan Stads / Pix4Profs

Aan hem zullen we dus altijd iets meer aandacht besteden dan aan een sporter die geen (directe) link heeft met onze regio. Zoals we dat doorgaans ook doen met andere regionale onderwerpen. Ik sta dus achter de keuze dat we Van der Poel maandag prominent hebben gebracht.

Vreugde en verdriet

Maar moest dat ten koste gaan van Van Vleuten? Wellicht was het beter geweest als we haar prestatie evenzeer prominent hadden gebracht, prominenter dan nu het geval was. Twee even grote foto’s naast elkaar bijvoorbeeld: het verdriet van Van der Poel naast de vreugde van Van Vleuten. Want laat er geen misverstand over bestaan: wat zij op het WK presteerde, is uniek, bijzonder en fenomenaal ineen. Daar waar Van der Poel door zijn hoeven zakte, leverde Van Vleuten een wereldprestatie door haar ruim 100 kilometer lange solo succesvol af te ronden. Petje af!

Quote De prestatie van Van Vleuten is zondag­avond onderge­schikt gemaakt aan het instorten van een sporter met een regionale link. Die verhouding had beter in balans moeten zijn.

En ja, wel of geen link met West-Brabant, zij had meer aandacht verdiend in BN DeStem. Zondagavond is de keuze gemaakt vol te gaan voor een van onze regionale sporthelden en het feit dat diens falen hèt gespreksonderwerp van de zondagavond was. Als krant willen we graag zo actueel mogelijk zijn. Een gebeurtenis op zondag krijgt om die reden vaak ook de voorkeur boven een evenement of wedstrijd op zaterdag. Het man of vrouw zijn heeft hierop geen invloed.

De prestatie van Van Vleuten is zondagavond ondergeschikt gemaakt aan het instorten van een sporter met een regionale link. Die verhouding had beter in balans moeten zijn, daarvan ben ik nu wel overtuigd.