Positief kijken

van de hoofdredactie Nooit vergeten

28 september De Tweede Wereldoorlog is 75 jaar na de bevrijding van Zuid-Nederland nog altijd dichtbij. West-Brabanders die de oorlog bewust hebben meegemaakt, vertellen hun verhalen over de gruwelijkheden, spanning, angst. Maar ook over het leven van alledag. Dat maakt deze herdenking extra bijzonder. Over 25 jaar kunnen we deze verhalen waarschijnlijk niet meer optekenen.