Nooit vergeten

van de hoofdredactieDe Tweede Wereldoorlog is 75 jaar na de bevrijding van Zuid-Nederland nog altijd dichtbij. West-Brabanders die de oorlog bewust hebben meegemaakt, vertellen hun verhalen over de gruwelijkheden, spanning, angst. Maar ook over het leven van alledag. Dat maakt deze herdenking extra bijzonder. Over 25 jaar kunnen we deze verhalen waarschijnlijk niet meer optekenen.

Meer dan honderd lezers van BN DeStem hebben zich bij ons gemeld om hun bevrijdingsverhaal persoonlijk te vertellen. Dagboeken zijn met ons gedeeld en bijzondere familieverhalen hebben we toegestuurd gekregen. Het is een bevestiging dat de Tweede Wereldoorlog nog steeds dichtbij is en een diepe indruk heeft achtergelaten.

Onmogelijk

Volledig scherm André Trompers © Foto Jan Stads / Pix4Profs Een deel van deze indrukwekkende verhalen is door onze verslaggevers met veel gevoel opgeschreven. Sinds deze zomer kunt u ze iedere zaterdag lezen in onze krant, op onze website en in de app. Het was helaas onmogelijk om álle verhalen op te tekenen, hoe jammer ook en hoe dankbaar wij ook zijn voor zoveel respons vanuit onze lezers.



Grote momenten in de bevrijding van Nederland, zoals de Slag om de Schelde en Market Garden, zijn in de voorbije maand al herdacht. Vandaag trappen wij de bevrijdingsmaand van West-Brabant af met een aantal aangrijpende verhalen in ons weekendkatern Z.

Komende maandag beginnen we met een bijzondere rubriek. Onze medewerker Henk van Ingen werkt reeds enkele maanden aan het dagboek van de bevrijding van West-Brabant. Hij is daarbij ondersteund door de Mastboom-Brosens Stichting. Van dag tot dag heeft Henk een reconstructie opgetekend van de bevrijding van dit gebied.

Vreselijk heftig

Op 1 oktober 1944 kwamen de bevrijders bij Baarle-Nassau onze regio binnen. Met het verhaal uit Baarle-Nassau begint dan ook onze kroniek. Op 9 november gaven de laatste 370 Duitse bezetters zich over in Moerdijk. West-Brabant was bevrijd. Een vreselijk heftige maand werd afgesloten. Een maand waarin in nagenoeg iedere West-Brabants plaats doden vielen.

Herdenkingen

Bevrijding na ruim vier vreselijke jaren waarin mensen hun huis moesten ontvluchten om er in sommige gevallen nooit meer terug te keren. Je kunt het je in deze tijd niet voorstellen wat zich toen afspeelde in onze regio. ‘Omdat we nooit mogen vergeten’, is een zin die vaak terugkomt bij herdenkingen. Zo vaak dat het klinkt als een cliché. Het mooie van clichés is dat ze vaak waar zijn.

Omdat we nooit mogen vergeten, schrijven wij deze verhalen op. Als krant vertellen wij ze door en we leggen ze vast, zodat ze nog eens nagelezen kunnen worden. De Tweede Wereldoorlog is nog altijd dichtbij. Voor de mensen die de oorlog hebben meegemaakt, maar ook voor wie daarna is geboren, de verhalen heeft gehoord en de beelden heeft gezien.

André Trompers

waarnemend hoofdredacteur