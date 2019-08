Jamaica Vink ontrafelde voor BN DeStem de affaire van ‘burgemeester baco’

Nieuws is tegenwoordig overal te vinden, soms zelfs gratis. Als krant kun je je, zegt Vink, onderscheiden door duiding en verdieping toe te voegen. Zo dook ze het afgelopen jaar samen met collega Nicole Roelands in de inspectierapporten van gemeentelijke bruggen en viaducten in de regio. Dit om te achterhalen hoe het gesteld is met de kwaliteit en veiligheid.



Aanleiding voor dat onderzoek is de Merwedebrug bij Gorinchem, die in 2016 plotseling op slot gaat nadat blijkt dat de brug in zo’n slechte staat verkeert dat instortingsgevaar mogelijk is. Sindsdien klinkt er luid kritiek op de toestand van de bruggen in Nederland. Reden voor BN DeStem om alle bruggen in West-Brabant onder de loep te nemen.