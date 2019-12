Dit was mijn nieuws: over mokerslagen en vertrouwen in de mensheid

Regioverslaggevers van BN DeStem blikken in december terug op hun meest memorabele verhalen uit 2019. Vandaag kijkt Nicole Froeling, verslaggeefster in Etten-Leur, terug op drie bijzondere artikelen.

1: Paul

Ik zit al een tijdje met Paul* te praten, als het zinnetje komt dat mijn vooroordelen aan diggelen slaat.

Niet dat ik me daarvoor van die vooroordelen bewust was. Ik dacht juist dat ik héél open en zonder veronderstellingen zat te praten met een dakloze dertiger, verslaafd aan GHB en amfetamines. Kijk mij eens een goede, menselijke journalist zijn.

Totdat ik vraag: hoe lang ben je eigenlijk al verslaafd? Het antwoord raakt me als een mokerslag. Paul was 11, toen hij aan de drugs raakte. ,,Ik begon met speed, daarna is het nooit meer opgehouden.”

Na dat antwoord zie ik ineens een jongetje van 11 voor me, dat nooit een echte kans heeft gehad.

En dan pas realiseer ik me dat ik er daarvoor, onbewust, toch van uitging dat een volwassen verslaafde vast vooral zelf stomme keuzes heeft gemaakt. Dat zo'n oncomfortabel en onaangenaam leven - ‘een kutsituatie', zoals Paul het treffend samenvat - vooral je eigen verantwoordelijkheid wel zal zijn.

Gewoon, omdat ik me vanuit mijn eigen beschermde wereldje niet voor kan stellen dat de boel buiten je eigen schuld zó ontzettend van de rails kan lopen.

Maar een kind van 11 dat drugs krijgt aangeboden, dat structureel drugs gaat gebruiken? Dat jongetje kun je helemaal niets verwijten, dat heeft geen enkele schuld. Dat jongetje trekt aan de losse draadjes van mijn wereldbeeld.

Het verhaal waarvoor ik Paul interviewde gaat over de bureaucratie waarmee GHB-verslaafden te maken krijgen, als ze op zoek gaan naar stabiele huisvesting. Een artikel dat overigens pas later deze maand in de krant verschijnt.

Een naar verhaal, want het blijkt voor veel (ex-)verslaafden ontzettend lastig op korte termijn een eigen plek te vinden. Terwijl afkicken - en zeker afgekickt blijven - zonder zo'n stabiele plek ontzettend lastig is.

Maar uiteindelijk is dat niet wat ik zal onthouden, denk ik. Vooral Paul, en het 11-jarige jongetje dat ooit aan de speed ging, zullen me niet zomaar los laten.

* De naam Paul is gefingeerd

Volledig scherm Niet elk kind krijgt met Sinterklaas wat op zijn of haar verlanglijstje staat. © Pix4Profs/Joyce van Belkom

2: Malissa

Het is één van de eerste verhalen waarmee ik aan de slag ga, als ik na jaren op de eindredactie weer als schrijvend journalist aan de slag ga. Een artikel over armoede en het sinterklaasfeest: over gezinnen die het geld niet hebben voor pakjesavond, en kinderen die daardoor soms denken dat ze niet lief genoeg zijn geweest.

Als moeder van twee jonge kinderen ligt het onderwerp me na aan het hart. Ik zie de blijdschap van kinderen die pakjes krijgen al jaren van dichtbij. Ik kan me de teleurstelling van kleintjes die buiten de boot vallen levendig voorstellen.

Mijn werk levert een vrij deprimerend artikel op, vol cijfers die laten zien dat armoede - gek genoeg - best normaal is in Nederland. Dat het voor heel wat kinderen onzeker is of er goed eten op tafel komt, of ze schoenen hebben die passen, kleding die heel is - en of er cadeautjes zijn rond 5 december.

Maar toch zit er ook een ontzettend mooi aspect aan dit verhaal. Want na publicatie bieden letterlijk tientallen lezers aan een moeder in het verhaal hoogstpersoonlijk te helpen. Malissa uit Oudenbosch, die in de krant vertelde dat ze niet wist hoe ze dit jaar een pakje moest regelen voor haar twee meiden.

Het regent daarna mailtjes en telefoontjes op de redactie. Zóveel warmte, zoveel begrip, zoveel lieve hulp: mijn mensbeeld knapt er aardig van op.

De dag na pakjesavond bel ik Malissa nog een laatste keer op. Haar meisjes stonden gillend in de gang: zóveel cadeautjes, opgestuurd door wel twaalf hulpsinterklazen - het was hun beste pakjesavond ooit.

En al zijn er dan nog ontstellend veel gezinnen over die een minder leuke avond hebben gehad - de hulp die onze lezers dit gezin hebben geboden, is niet zomaar een lichtpuntje in deze decembermaand. Ik vind het een heuse lichtbúndel.

Volledig scherm Colin Bekers (nummer 503) gaat zelfverzekerd van start en zal uiteindelijk de halve marathon van Etten-Leur winnen. © Pix4Profs/René Schotanus

3. Van Oers Marathon Brabant

Laat ik het maar eerlijk vertellen: ik ben dan wel verslaggever in Etten-Leur, maar ik ken die gemeente nog niet zo héél goed. Voordat ik begin november als journalist in deze gemeente aan de slag ging, had ik weinig meer gezien dan het Trivium en de velden van de hockeyclub, toen mijn dochter daar een keer moest spelen.

Bij wijze van inburgering deed ik een week voor mijn eerste werkdag mee aan de Van Oers Marathon Brabant. De halve: dan zou ik tenminste al dik 20 strekkende kilometer van mijn nieuwe werkgebied gezien hebben.

Nu deed ik die dag uiteindelijk zó hard mijn best, dat ik van de omgeving weinig onthouden heb. Maar die Van Oers Marathon Brabant heeft me toch een mooie eerste indruk van Etten-Leur gegeven. Als gemeente waar een behoorlijk bataljon vrijwilligers opgewekt klaarstaat om anderen een leuke dag te bezorgen.

Met een Nieuwe Nobelaer, die voelde als een soort huiskamer voor al die nerveuze en opgetogen sportievelingen. Met evenementen die draaien op vrijwilligers, maar functioneren en voelen alsof er een bataljon professionals achter zit.

Na die halve marathon had Etten-Leur mijn hart al een beetje veroverd, en dat proces is in de anderhalve maand daarna gestaag gevorderd. Een fijne plek, met zowaar nog mensen die vreemden groeten op straat, en overal betrokken inwoners die enthousiast over dingen zijn en hun handen uit de mouwen steken.