Dit nieuws van 2019 bleef journalist Henk den Ridder het meest bij

Vandaag kijkt verslaggever Henk den Ridder terug op drie bijzondere artikelen.

1. The man on the bike on the dike

Volledig scherm Een emotionele ontmoeting tussen Henri van Leent (li) en zijn 97-jarige moeder Ad van Leent-Krijnen en de Texaan Robert Baumgardner in september. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer Het was een verhaal waar ik zelf steeds dieper in verzeild raakte. En een verhaal met een happy end. Het begon in februari 2018 toen ene Robert Baumgardner uit Austin, Texas me een mailtje stuurde over de zoektocht naar een man op een fiets. Zijn oom Haynes Baumgardner was piloot in de Tweede Wereldoorlog.



Toen hij tijdens Operatie Marketgarden op 18 september 1944 van Oost-Brabant terugvloog naar de basis in Engeland, moest hij zo laag vliegen dat hij bijna een fietser raakte. Wie was die fietser?

Quote Ik raakte steeds meer betrokken bij dit verhaal Baumgardner hoorde het verhaal voor het eerst van zijn oom in 2000. Zijn zoektocht begon en zou bijna twintig jaar duren. Na zijn pensioen in 2017 stortte Baumgardner zich volledig op zijn queeste. In eerste aanleg zonder resultaat.

Niemand reageerde. Ook niet op het verhaal dat vorig jaar februari in BN DeStem stond. Dit jaar ging ik wat dieper in op zijn zoektocht. Met succes. Henri van Leent uit Zevenbergen las het verhaal voor aan zijn moeder Ad van Leent-Krijnen (97) en zei riep meteen dat het over haar vader - Geert Krijnen - ging. De familie Van Leent, mijn buren van vroeger. In september kwam de familie Baumgardner naar Nederland en volgde een emotionele samenkomst van de families Van Leent-Krijnen en Baumgardner.

2. De brieven van Jo van Gastel

Een heel mooi en breekbaar verhaal tekende ik in september op in de mooie kelder van het West-Brabants Archief in Bergen op Zoom. Daar vertelde mevrouw Addy Peters-Schrauwen (76) over de 230 brieven die Jo van Gastel uit Roosendaal in de Tweede Wereldoorlog aan zijn verloofde - en later vrouw - Koosje Keij stuurde.

Volledig scherm Directeur Wim Reijnders van het Archief West-Brabant bekijkt de 'Correspondentie en documenten van een Roosendaler tijdens de Arbeitseinsatz 1942-1949' die hij van de familie Van Gastel heeft ontvangen. © Pix4Profs/Tonny Presser Van Gastel verbleef in Duitsland waar de nazi’s hem via de Arbeitseinsatz aan het werk hadden gezet. In juli 1943 mocht Van Gastel op verlof naar huis waar hij gauw trouwde. Negen maanden later is zoon Ben geboren.

Jo van Gastel zou zijn zoon nooit zien, want hij overleed begin 1945. Een aangrijpend verhaal dat voorzichtig werd verteld door Addy Peters, die nu de partner van zoon Ben is. Ik merkte aan alle kanten dat het verhaal nog steeds erg gevoelig ligt in de familie. Dat maakt het schrijven moeilijk.

Addy Peters wilde niet op de foto en Ben al helemaal niet. Ik wilde het verhaal volledig vertellen, maar de familie absoluut niet krenken. Een maand na publicatie stuurde mevrouw Peters me een e-mail. Ze zei dat het een mooi artikel was geworden en dat Ben uiteindelijk was gerust gesteld. En ik ook.

3. Het verkeer in Roosendaal

Volledig scherm Fietsster gewond bij ongeval, eind oktober, op rotonde Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal. © Christian Traets/MaRicMedia De Centrumring en de rotondes in de Van Beethovenlaan en de Burgemeester Freijterslaan waren in het afgelopen vaak, zeg maar heel vaak, het onderwerp van gesprek. Drie verkeersvoorzieningen die dit jaar werden verbeterd (de rotondes) of waarvan de aanleg dit jaar werd afgerond (Centrumring).



Als gemeente weet je van tevoren dat dergelijke ingrepen reacties oproepen.

Quote Ik zie nog steeds niet in welke zin de rotonde in de Freijter­slaan is verbeterd Negatieve reacties. Want een mens is een gewoontedier dat er een hekel aan heeft om gedwongen te worden een nieuwe route te kiezen. De Centrumring is omrijden, is onzinnig en nutteloos en is bovendien verwarrend omdat niet voor iedereen duidelijk is waar fietsers en waar auto’s moeten rijden.

Ook de aangepaste (ik vermijd het woord ‘verbeterde’) rotonde in de Burg. Freijterslaan is niks. Hij is een maand dicht geweest voor de reconstructie, maar wat die nou concreet heeft opgeleverd weet niemand. Volgens veel weggebruikers is het voor fietsers en bromfietsers nog steeds gevaarlijk om over te steken.