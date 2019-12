Dit nieuws van 2019 bleef journalist Florence Imandt het meest bij

Achter het verhaal Brieven, opinies, meningen: zo gaat de opiniere­dac­teur te werk

17 oktober Meerdere keren per dag krijgt eindredacteur Susanne den Boer, die onder meer verantwoordelijk is voor de Meningenpagina’s in BN DeStem, mail binnen van betrokken lezers. Ze gaan vaak in op actuele kwesties. Of over hoe de krant het nieuws brengt. Een selectie van deze hersenspinsels is op woensdag en/of zaterdag te lezen in de brievenrubriek. ,,Die betrokkenheid is fijn. Het houdt ons als redactie scherp.”