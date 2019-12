Dit nieuws bleef journalist Majda Ouhajji het meest bij van 2019 in Bergen op Zoom

't was koers in Krabbegat

Indrukwekkende winnaar van de optocht: de Leutige Bouwers.

Voor we komend jaar onze neus achterna gaan dweilen, blik ik nog een keer terug op Vastenavend 2019. Want ‘t was koers in Krabbegat. Als verslaggever die geboren is boven de rivieren, was ik er voor het eerst van begin tot eind bij: van 11/11 tot een blik in de bouwkoten en de afsluiting in een afgeladen Stoelemat.

Volledig scherm Eric Elich maakte tijdens Vastenavend 2019 een serie cartoons van de Bergenèèr. © Eric Elich Ik sprak met mensen in dweilbandjes, organisatoren van feestjes, de nieuwe kapitein van de Blauwe Schuit en ga zo maar door. Ik was onder de indruk van de vele, vele mensen die zich in Bergen op Zoom bezighouden met Vastenavend. Of het nu iets groots was of iets kleins: zoveel mensen dragen op hun eigen, unieke manier bij aan het feest en dat is mooi.

Maar ik zag ook dat het een beetje wringt: niet voor niks stuurden kinderen van een basisschool brieven naar de Stichting met de vraag waarom vrouwen geen lid mogen zijn. En dat is een terechte. Tradities zijn mooi, maar het is bijna 2020. En in dat jaar mag een vrouwelijke wind wel waaien door de Stichting. Komend jaar dweilen we onze neus achterna en nemen we afscheid van Prins Nilles III. Ik kan niet wachten om de creaties van de bouwclubs tijdens de grote optocht te zien en alle andere, kleine verhalen eromheen te horen.

Merijn Oerlemans

Soms blijven mensen die je interviewt je nog heel lang bij. Als ik aan Merijn Oerlemans denk, dan schiet me maar een woord te binnen: enthousiast. Ik sprak de jonge Bergenaar vlak voor de zomer, omdat hij iets nieuws ging organiseren op landgoed Mattemburgh: Midsummer Nights. Een zomerse opvolger van het uit zijn jasje gegroeide Halloweenevenement, waar hij ook al verantwoordelijk voor was.

Merijn Oerlemans op landgoed Mattemburgh. Vanaf januari reist hij met Koning van Katoren het land door.

Merijn had ik nog nooit ontmoet, maar hij bleek een enthousiaste spraakwaterval te zijn. Op het terras van landgoed Mattemburgh kletste hij ronduit. Over zijn leven, zijn interesses en wat hem nog meer bezig houdt. Zijn carrière staat nog in de kinderschoenen, maar toch heeft hij al een indrukwekkend cv.

Het was mooi om te zien hoe hij elke kans met beide handen aangrijpt, hoe hij in het leven staat en hoe hij naar uitdagingen kijkt. Merijn fluisterde me direct wat nieuws toe: hij gaat de hoofdrol spelen in de musical ‘Koning van Katoren’, naar het jeugdboek van Jan Terlouw. Daarmee reist hij vanaf januari het land door. Het mooiste aan deze fijne jongeman: zijn enthousiasme is aanstekelijk. Zie na een gesprek met Merijn maar eens chagrijnig naar huis te gaan. Dat lukt je niet. Ik hoop nog veel van hem te horen in de toekomst.

Dilemma Doolhof

Het indrukwekkende Dilemma Doolhof is een aanrader voor wie er nog niet is geweest.

Het was eigenlijk het enige interessante dat burgemeester Frank Petter liet vallen in een interview over zijn burgemeesterschap. Bergen op Zoom was gekozen als locatie voor een ‘Dilemma Doolhof’. Geïntrigeerd door het idee ben ik meteen gaan rondbellen en zo kwam ik uit bij Brabant Remembers. Het idee is simpel. Je loopt de doolhof in en krijgt te maken met dilemma’s. Over de Tweede Wereldoorlog, maar er zijn ook hedendaagse vraagstukken bij. Serene stilte heerst er op die locatie. Door het wit van het doolhof zijn alle prikkels weg. Je concentreert je volledig op de vragen die je voorgeschoteld krijgt.