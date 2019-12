Dit nieuws bleef journalist Annelies Vlaanderen het meest bij van 2019 in Moerdijk

1. Moeder met een verwarde zoon

ZEVENBERGEN - Waar een praatje in de supermarkt al niet toe kan leiden… Ik was de weg kwijt in de schappen met kattenvoer, naast mij tuurde een mevrouw mee. En dan raak je aan de praat, net zoals twee jonge moeders bij de Olvarit-potjes. Ik begon over mijn twee poezelige viervoeters. De kattendame naast mij liet zich toen ontvallen dat ze er een stuk of dertig had. Als ik op een stoel zat, was ik eraf gevallen. De journalist in mij werd wakker. Of ik eens bij haar mocht komen kijken. Ja hoor, zei ze, en ze gaf mij mijn kaartje. Ze bleek niet ver van mij te wonen, in Zevenbergen.

Dan gaat er – op z’n zachtst gezegd – wel iets door je heen. Tijd om dat te beseffen had ik niet. Praten met me politie, filmbeelden maken,foto’s door-appen, bellen met de redactie, tekst mailen, rijden naar omwonenden om te vragen wat zij ervan hadden meegekregen… It’s all part of the job, maar wat had ik er een moeite mee. ’s Avonds werd het me te veel en heb ik een traantje gelaten. Zo vlieg je in de lucht, blij met het leven - zo land je op de grond. Dood.

3. In een tentje

ZEVENBERGEN - Aan wie ik nog steeds bijna dagelijks denk, en het is toch alweer een maand of twee geleden dat ik bij haar thuis was, is Mary. De moeder uit Zevenbergen met haar verwarde zoon. Als ik moest kiezen met wie ik het meest te doen had: de moeder die op instorten staat of de zoon die in de kou in z’n tentje bivakkeert omdat hij én junk én psychotisch is, koos ik onvoorwaardelijk voor haar.



Met haar zoon had ik toevallig enkele weken eerder kennis gemaakt dan met haar. Een paar mensen hadden me geattendeerd op zijn aanwezigheid in het buitengebied van Zevenbergen, waar zij altijd hun honden uitlieten. Ze waren bezorgd, hij verbleef al een paar weken in zijn tentje. Ik liep op hem af, groette hem en hij groette terug. Toen dook hij zijn tentje weer in.