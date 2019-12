Dit nieuws bleef Ad Goddrie het meest bij van 2019 in de gemeente Moerdijk

1. Hè hè, daar is het grote graafwerk

Dit jaar kwam het grote graafwerk op gang in Zevenbergen. De aanloop was moeizaam, maar net voor Kerstmis vorig jaar kwamen de gemeente en de aannemer er dan eindelijk uit.

Quote Het water brengt sfeer in het centrum. Het lijkt me geweldig Ton Santbergen, inwoner Zevenbergen De meningen over het opengraven van de haven zijn sterk verdeeld. Mensen die het maar niks vinden roepen vaak de ‘stinksloot’ van weleer in herinnering, anderen vinden dat het centrum er flink van opknapt. Op onze uitnodiging lieten een voor- en een tegenstander er begin van dit jaar hun licht schijnen over het grote bouwproject.

,,Het ziet er nu niet uit. Het water brengt sfeer in het centrum. Het lijkt me geweldig”, zei Ton Santbergen. ,,Het haalt de charme weg”, vond Ton Hendriks. ,,We geven veel geld uit aan een waterbak, aan een haven die eigenlijk geen haven mag worden genoemd.”

Er is veel gebeurd dit jaar. De havenwand is gedrukt, de Noordhaven vernieuwd en de herinrichting van de Markt is in volle gang. Hartje Zevenbergen is al maanden een grote bouwput en dat maakt winkels, horecazaken en woningen moeilijk bereikbaar. Zeker bij nat weer is het soms een modderige zooi.

Toch heb ik het gevoel dat nu het werk in volle gang is, steeds meer mensen er positiever over denken. Of zoals een ondernemer het zei toen ik hem vroeg wat hij van alle bouwhekken vond: ,,Je moet erdoorheen kijken. We krijgen hier iets heel moois.”

2. Bryce Thornton, dank u wel!

Er zijn van die dagen dat je ’s avonds bij thuiskomst zegt: wat een mooie baan heb ik toch, dat ik zulke mooie mensen mag ontmoeten! Ik had net kennisgemaakt met een bijzonder aimabele man: Bryce Thornton.

De 94-jarige veteraan bezoekt in oktober Standdaarbuiten, het dorp dat hij 75 jaar geleden mee hielp bevrijden als soldaat van de 104de Infanterie Divisie, ook wel de Timberwolves genoemd. Hij schudt vele handen, heeft voor iedereen een vriendelijk woord klaar.

Quote Ik heb hier zo veel vrienden. Het voelt alsof jullie familie zijn Bryce Thornton, Amerikaanse veteraan Standdaarbuiten zwaait de bevrijder alle lof toe. Na een herdenkingsceremonie buiten drinkt hij binnen in De Standaert een bakje koffie. ,,Ik kan me nog wel wat van Standdaarbuiten herinneren”, vertelt hij. ,,We hebben hier 16 uur lang vastgezeten in een bietenveld. Toen waren we de rivier overgestoken en konden we niet terugkomen.”

En dan geeft hij ontroerd toe dat hij op zijn beurt Nederland ook zo dankbaar is. Dat hij hier zo graag komt, zich hier zo thuis voelt. ,,Ik heb hier zo veel vrienden. Het voelt alsof jullie familie zijn.”

Hij zegt het op zo’n manier dat je direct weet dat het oprecht is.

Bryce Thornton, de man die ons land hielp bevrijden en waar we hem intens dankbaar voor moeten zijn, maar die Nederland op zijn beurt ook bedankt. Wat een bijzonder mens!

3. Moerdijk 2.0

Het hart van Moerdijk klopt weer. Na de enorme brand bij Chemie-Pack in 2011 waren er zorgen over het voortbestaan van het dorp, maar die tijd is voorbij. Het nieuwe dorpshart dat in het voorjaar werd geopend vormt het bewijs. Delen van oude kerk die overeind zijn gebleven, met daar omheen een nieuwe ontmoetingsplek voor jong en oud, het is een fraai gezicht. Inwoner zijn maar wat trots, en terecht.

Quote We rukken uit voorzorg met zoveel materieel uit. We hebben het hier over een industrie­ter­rein waar ook chemische stoffen worden opgeslagen Veiligheidsregio Toch steekt die vermaledijde fik zo nu en dan de kop nog op, als een soort van irritant rond je hoofd zoemende vlieg die je maar niet dood weet te meppen. Zo gingen eind augustus alle alarmbellen rinkelen. Een grote brand op het industrieterrein!

De hulpdiensten rukten massaal uit. In het kielzog een batterij aan persmensen, met natuurlijk die vuurzee op het netvlies.

Een korte felle brand, het was niet meer dan dat. Toen we arriveerden aan Vlasweg was het laatste rookpluimpje net het Hollandsch Diep overgewaaid. Een Wit-Russische vrachtwagenchauffeur, verbaasd over alle toegestroomde commotie, had zelfs geen vlam gezien.

De drie autospuiten, schuimblusser en hoogwerker maakten al vlug rechtsomkeert. De pers ook. ,,We rukken uit voorzorg met zoveel materieel uit. We hebben het hier over een industrieterrein waar ook chemische stoffen worden opgeslagen”, meldde de Veiligheidsregio, dat sinds 2011 geen enkel risico meer neemt.

Geen Chemie-Pack 2.0 dus. Gelukkig is er wel Moerdijk 2.0.