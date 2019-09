Dit is de man die bepaalt hoe jouw voorpagina er uitziet

Het aanbod aan beeldmateriaal is groot. Keuze te over. Finders besluit een foto te publiceren die van grotere afstand is genomen, met minder details.



Dat blijkt achteraf het juiste besluit, want zelfs met die meer ingetogen foto hebben sommige lezers moeite, zo blijkt uit de reacties. Het werk op de redactie is intensief. Zeker in de avonduren, als de deadline nadert. ,,Je bent constant knopen aan het doorhakken. Over koppen die net de lading niet dekken. Of een ongelukkig gekozen foto op een pagina. Zoals laatst, met een lachende foto van gedeputeerde Christophe van der Maat bij een verkeersongeluk. Geplaatst omdat we geen neutrale kijkende Van der Maat in ons archief hadden. Achteraf heel ongelukkig.”