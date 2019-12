Dit bleef journalist Coen Hagenaars het meest bij van 2019 in Roosendaal

Naar woord, eigenlijk. Zo ambtelijk en zo zweverig. Zo niks. Toch tikte ik dit jaar - volgens ons archief - zo'n dertig stukjes over ‘co-creatie’. En soms ook over cocreatie zonder streepje, trouwens. Volgend jaar wat beter op letten.



Maar goed: co-creatie dus. Ooit gepresenteerd als hét middel om te voorkomen dat de Roosendaalse coalitiepartijen elkaar het kot uit vochten over de plannen voor een zonnepark in Wouw. Tegenwoordig is het laten vallen van het woord co-creatie alleen al genoeg om iedereen in de vlekken te laten schieten.



Wat co-creatie is? Eigenlijk vooral praten. Over hoe zo'n park het best in het landschap ingepast kan worden. Over maatregelen waardoor inwoners wél kunnen leven met zo'n enorm veld panelen in hun achtertuin. Dat gaat soms goed, zoals bij de plannen in de Weihoek en in Heerle. En soms absoluut niet, zoals in Wouw.



Na maanden van ploeterend polderen, klapte dat overleg daar begin deze maand. Het grootste pijnpunt is de locatie van het park, Wouwenaren (en een hele zwik politici) vinden dat het park het landschap aantast. Laat nou net daar niet over te praten zijn: Wouw boos, politiek teleurgesteld en initiatiefnemer Kronos ziet hun plan aan een zijden draadje hangen. Wordt ongetwijfeld vervolgd in 2020.