Deze BN DeStem-journalist duikt in de West-Brabantse seksindustrie

Met een kijkje achter de schermen in de seksindustrie komt voor Roelands een langgekoesterde wens uit. ,,Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij Panorama. Daar schreef ik over de meest uiteenlopende onderwerpen. Zoals prostitutie. Een wereldje dat altijd is blijven fascineren. Aanvankelijk dacht ik dat de seksindustrie in West-Brabant vrij groot was. In de grensstreek, zoals in Zundert en Putte, zitten meerdere seksbedrijven. Toch is het percentage hier niet hoger dan in de rest van het land. In totaal gaat het slechts om vijftien legale bedrijven.”