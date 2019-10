Brieven, opinies, meningen: zo gaat de opinieredacteur te werk

Achter het verhaalMeerdere keren per dag krijgt eindredacteur Susanne den Boer, die onder meer verantwoordelijk is voor de Meningenpagina’s in BN DeStem, mail binnen van betrokken lezers. Ze gaan vaak in op actuele kwesties. Of over hoe de krant het nieuws brengt. Een selectie van deze hersenspinsels is op woensdag en/of zaterdag te lezen in de brievenrubriek. ,,Die betrokkenheid is fijn. Het houdt ons als redactie scherp.”

Over Susanne den Boer Susanne den Boer (42) is ruim negentien jaar in dienst bij BN DeStem. In 1998 kwam zij tijdens haar opleiding Journalistiek in Tilburg als stagiair op de redactie terecht. Ze liep stage op de redacties in Terneuzen, Breda en Oosterhout en op de sportredactie. Sinds mei 2000 is zij in vaste dienst. Zij werkte onder meer als regioverslaggeefster in Breda, Etten-Leur en Drimmelen en op de sportredactie. Ook maakte zij enkele jaren de voormalige jongerenpagina’s van de krant: ’t Wilde Westen en Gutz. Sinds 2012 is zij onderdeel van de eindredactie van BN DeStem. Lezers maken gretig gebruik van de mogelijkheid hun mening te kunnen ventileren. Ze steken hun visie over actuele kwesties of over de berichtgeving in de krant niet onder stoelen of banken. Als eindredacteur maakt Susanne den Boer een selectie uit al die meningen, van lezersbrieven tot gastopinies.



Het delen van een mening over een bepaald onderwerp in opinievorm is in BN DeStem alleen weggelegd voor lezers of deskundigen van buitenaf, niet voor de eigen journalisten. Een bewuste keuze. Er worden enkel gastopinies geplaatst, legt Den Boer uit.

,,In een opinie neemt de schrijver een standpunt in over een actueel onderwerp, en probeert de lezer vervolgens door middel van argumenten van dat standpunt te overtuigen. Als krant wil je in eerste instantie onafhankelijkheid uitstralen. Met een opinie geef je richting en dat willen we als redactie niet. In een column of commentaar hebben journalisten wel de ruimte hun mening te ventileren, maar dat zijn nadrukkelijk andere journalistieke vormen. Bij BN DeStem is gekozen voor duidelijk onderscheid daarin."

Voormalig hoofdredactrice Hille van der Kaa heeft dat besluit enkele jaren geleden genomen, tijdens de herinvoering van de opiniepagina’s. Alleen buitenstaanders met een achtergrond die aansluit bij het onderwerp waarover zij een gastopinie schrijven, krijgen daarvoor de ruimte.

Experts

Eén van die experts, is mediacoach Barry Kuijpers uit Zevenbergschen Hoek. Hij stond jarenlang voor de klas en geeft nu trainingen aan leerkrachten en ouders over hoe je het best kunt omgaan met sociale media en hypes zoals de computergame Fortnite.



Of gastopinieschrijfster Elisah Pals, van Zero Waste Nederland. Regelmatig werpt de Bredase in BN DeStem een blik op afval, over hoe we duurzamer kunnen leven. Zelf leeft ze inmiddels ruim drie jaar nagenoeg zonder afval. ,,In haar opiniestukken geeft Elisah bijvoorbeeld tips hoe je ervoor zorgt dat je minder afval genereert.”

In de gevallen van zowel Kuijpers als Pals heeft Den Boer hen persoonlijk benaderd met het verzoek af en toe een gastopinie voor BN DeStem te schrijven. Maar er komen soms ook spontaan gastopinies binnen via de mail, die Den Boer dan leest en beoordeelt of ze geschikt zijn voor plaatsing.

Lezersbrieven

Daarnaast heeft Den Boer de taak om uit de dagelijkse mailstroom aan lezersbrieven de meest relevante inzendingen te selecteren. ,,Wij hebben een aantal voorwaarden gesteld waaraan een lezersbrief moet voldoen. De kern van het verhaal moet duidelijk en in nette taal verwoord zijn, in maximaal 200 woorden. Als redactie hebben wij de vrijheid lezersbrieven in te korten, dat staat ook vermeld in de standaardmail die briefschrijvers terugkrijgen als ze een mail gestuurd hebben naar onze meningen-mailbak (meningen@bndestem.nl). We proberen verschillende briefschrijvers aan bod te laten komen. Enkele lezers schrijven zes tot acht brieven per week. Die zetten we natuurlijk niet allemaal in de krant."

Volgens Den Boer is de publieke opinie een absolute meerwaarde voor de krant. ,,We hebben het een aantal jaren zonder opinie gedaan. Dat was toch een gemis. Als krant vinden we het belangrijk in contact te staan met onze lezers. Te peilen wat er leeft. Zie het als een soort klantenbinding. Tegelijkertijd is het een spiegel voor de redactie. Want hoe ervaren lezers de manier waarop wij nieuws brengen? Dat is voor de redactie relevante informatie. We staan open voor kritiek, dat hoort er nu eenmaal bij, daar kunnen we van leren. En soms leiden lezersbrieven ook tot nieuwsverhalen in de krant, omdat er tips in staan.”



Kijkt Den Boer naar de toekomst, dan zou zij het liefst nog vaker samenwerken met experts uit de regio West-Brabant. ,,Er zit genoeg kennis in West-Brabant waar we nog geen gebruik van maken, daarvan ben ik overtuigd. Als krant bieden wij experts graag een platform. Niets mooier dan een deskundige uit je eigen regio die schrijft over actuele zaken, zoals het klimaatakkoord, het oplopende lerarentekort of actuele problemen in de zorgsector. Maar het mogen ook grote regionale onderwerpen zijn, zoals het gesteggel over knooppunt Hooipolder of de samenvoeging van de ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Roosendaal.”

Goed Nieuws en Lezer helpen lezers

Naast opiniestukken is Den Boer ook druk met verhalen over mensen. Zij is tevens verantwoordelijk voor de zogeheten themapagina's in BN DeStem: Goed Nieuws op dinsdag en Buiten op donderdag. Op dinsdag verschijnt daarnaast de rubriek In Liefdevolle Herinnering, waarin wordt teruggeblikt op het leven van een overleden dierbare. ,,Dat zijn altijd mooie, persoonlijke verhalen."