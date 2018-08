Zwemveiligheid geen zaak van willekeur

LezersreactiesDe hete zomer werd de afgelopen maan-den te vaak opge- schrikt door verdrinkingen. Lang niet elke kind leert zwemmen in ons waterrijke land. Dat zou volgens onze lezers wel moeten, met financiële hulp of door het schoolzwemmen nieuw leven in te blazen.

Waterrijk landje

In dit waterrijke landje is het van groot belang, dat alle kinderen vanaf groep 3 schoolzwemmen krijgen! Er zijn maar genoeg mensen die het niet kunnen betalen, die kinderen lopen een risico. Dat kan toch niet!

Marianne Aldenhoven, Breda

Ouders verantwoordelijk

Het zou inderdaad goed zijn als alle kinderen leren zwemmen. Ik vind dat de eerste verantwoordelijkheid hiervoor bij de ouders ligt, ook nu men het normaal vindt om opvoedkundige verantwoordelijkheden zoveel mogelijk af te schuiven. Maar hebben werkende ouders nog tijd genoeg om een paar keer per week met hun kind(eren) naar zwemles te rijden? Schoolzwemmen zet geen zoden aan de dijk, want dat gebeurt niet frequent genoeg. Zwemlessen subsidiëren is aardig, maar als ouders niet de tijd hebben naar zwemles te gaan, heeft het geen effect. En wat te doen met religieuze taboes, waar vooral meisjes de dupe van zijn? Ik vind het dus belangrijk dat ouders op hun verantwoordelijkheid gewezen worden en dat zwemmen gefaciliteerd wordt. Maar het verplicht stellen van de zwemles gaat mij een stap te ver.

Arnold Martens, Geertruidenberg

Zwemmen in zee

Vroeger hadden we geen zwembaden, zwembandjes en zwemlessen. We zwommen in zee en leerden dat van onze ouders. Mijn moeder kon het zelf niet, maar leerde het ons wel. Ze hield ons net zo lang vast tot we zelf bleven drijven.

Volledig scherm © Ruben Oreel C. Bentschap Knook, Tholen

Vroeg beginnen

Persoonlijk vind ik dat zwemles verplicht moet worden. Dit terug te brengen via school en er zo vroeg mogelijk qua leeftijd mee te beginnen. Geef de scholen subsidie en laat ouders 25 procent meebetalen. Maak het voor minima gratis, zo is het voor iedereen toegankelijk en kunnen kinderen veilig leren zwemmen. We leven tenslotte in een waterland.

William van den Broek, Raamsdonksveer

Bewegingsonderwijs

Toen ik afstudeerde in 1983 (!) als docent Lichamelijke Opvoeding (LO) speelde de discussie al: op de basisschool zou het bewegen gestimuleerd moeten worden met de deskundigheid van een docent LO. Tot op de dag van vandaag is er weinig veranderd en is bewegingsonderwijs nog steeds een ondergeschoven kindje. Jammer, want zwemonderwijs past prima in een gedegen plan voor bewegingsonderwijs op de basisschool. Alle onderzoeken geven dezelfde uitkomst: goed, verantwoord en veelzijdig bewegen is onmisbaar in de ontwikkeling. Zwemmen hoort daarbij.

Ik heb jaren in het zwemonderwijs gewerkt. Het is duur, kost veel tijd en daarmee blijft het voor velen liggen of stoppen ze al als het A-diploma binnen is. De politiek is aan zet, maar dat is het al jaren...

P. van Rumund, Breda

Goedkoper

Zwemlessen moeten veel goedkoper worden door middel van subsidie en het herinvoeren van schoolzwemmen. Er wordt gesproken van enkele honderden euro’s, maar daar red je het niet mee als je ze A en B wil laten halen. Zwembaden hebben nu door afschaffen schoolzwemmen minder inkomen, moeten dat dus ergens vandaan komen met als gevolg nu prijzige en extra langdurige zwemopleidingen.

Mientje Fievet, Breda

Bezuinigingen

Deetman, minister van Onderwijs zo’n 35 jaar geleden, wilde de gymlessen op scholen afschaffen. En nog wat later is het schoolzwemmen afgeschaft: te duur. Men moest dat zelf maar betalen, en wie dat niet kan heeft pech! De gevolgen zijn zichtbaar: meer obesitas onder jongeren, meer verdrinkingen. Dit past in het rijtje van geen geld voor gemeenschappelijke voorzieningen. Maar er waren in de crisistijd wel miljarden beschikbaar om banken te redden... Nu het beter gaat met de Nederlandse economie zou je verwachten dat de schade aan de gemeenschap wordt hersteld. Maar helaas, de belastingen voor grote bedrijven en aandeelhouders worden afgeschaft. Gelukkig is het btw-tarief voor u en mij verhoogd om het verlies aan inkomsten voor de staat te compenseren...

Volledig scherm Zwemles voor volwassen asielzoekers. Veel migranten die in Nederland komen wonen kunnen niet zwemmen. © Lenneke Lingmont M. Philipse, Wouw

Prijzen niet mis

De prijzen van de zwemlessen moeten omlaag én er moet subsidie zijn voor diegenen die dat nodig hebben. Voor tweeverdieners zijn de prijzen ook al niet mis!

Joyce Vermunt, Roosendaal

Migranten

Helaas zijn het niet alleen kinderen die de laatste tijd verdrinken. Vaak zijn ook het volwassen arbeidsmigranten en vluchtelingen die hier in Nederland verblijven. Ook deze mensen hebben kennelijk nooit leren zwemmen in hun geboorteland. Dus ‘alle kinderen verplicht zwemles’ dekt de lading van het overkoepelende probleem niet!