‘Zozo, ook naar de dokter?’

COLUMN Gelijke kappersta­rie­ven als mensen­recht? Het is een knipbeurt, geen hartopera­tie!

7 februari Even dacht ik dat ik gedronken had, toen ik hoorde dat het College voor de Rechten van de Mens zich ging buigen over discriminatie bij kapperszaken. Maar het was vroeg in de ochtend, er zat net gel in m’n haar en ik was aan mijn eerste kop koffie bezig.