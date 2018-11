‘Zou hebben’ kan misverstanden opwekken

‘Zou hebben’

Hierbij een reactie op het artikel van Hans van Zon in BN DeStem (24-10): Gorbatsjov betreurt Trumps nieuwe kernwapenstrategie. Ik vroeg mij af of de tekst niet op een wezenlijk punt onzorgvuldig is. Het gaat mij om de zin ‘dat al vier jaar lang in het Amerikaans jaarrapport over wapencontrole staat dat Moskou de afspraken uit het INF-verdrag zou overtreden.’

Het werkwoord ‘zou’ drukt een vermoeden uit. Een vermoeden van schending van het INF-verdrag is echter onvoldoende basis voor opzegging daarvan. Een snel voltooide zoekactie op internet bevestigde dat mijn vraag terecht is. Op blz. 8 van het jaarrapport uit juli 2014 staat dat Rusland ‘is in violation of its obligations ...’ en op blz. 10 van het rapport van dit jaar dat Rusland ‘continued to be in violation of...’ . De rapporten van tussenliggende jaren zullen ongetwijfeld diezelfde stelligheid tonen.

Ik zie de constructie ‘zou hebben’, of varianten daarop, helaas vrij geregeld in schriftelijke uitlatingen in verband met feiten. Dat kan onnodig misverstanden veroorzaken en/of twijfel oproepen. Hopelijk zorgt mijn reactie tot minder van deze onzorgvuldigheden.

Ad Bouwen, Oosterhout

Aegon

Verzekeraar Aegon is er alleen om mensen een poot uit te draaien. Ik ben ruim 15 jaar geleden via een tussenpersoon in een beleggingsconstructie gestapt (Vliegwiel) met mooie, valse beloftes. Toen ik erachter kwam dat de constructie mij veel geld ging kosten, heb ik me aangesloten bij Leaseproces. Dat is nu 12 jaar geleden en Aegon heeft er alles aan gedaan niet te hoeven betalen. Zelfs nadat de Hoge Raad besliste dat wij in het gelijk staat! Wat schetst mijn verbazing: zelfs nu hebben ze nog een vertragingsmiddel gevonden. Waar blijven we met onze rechtsstaat als zelfs beslissingen van de Hoge Raad genegeerd kunnen worden? Wie dwingt Aegon te betalen?

Allerbeste pensioenstelsel?

Met interesse nam ik kennis van de bijdrage van Peet Vogels in BN DeStem (23-10): Het allerbeste pensioenstelsel, en toch klagen we. ‘Gemiddeld gaan Nederlanders er na hun pensionering niet op achteruit.’ Een fraaie aanname die wel wat bezijden de werkelijkheid is. Want het genoemde spaargeld had de gepensioneerde al voor zijn pensioen. En door het niet-indexeren gaat diens koopkracht achteruit. Verder zouden in Nederland weinig bejaarden in armoede leven. Maar wat is weinig, wat is de norm? Net als dat er nauwelijks financiële schandalen zijn geweest met pensioenfondsen. Nauwelijks is relatief, gezien de zwarte-zwanen-affaire, waaruit gebleken is dat er op grote schaal is gegokt met pensioenpremies. En het waardevaste pensioen dat alle leden van het ABP ooit werd beloofd, werd door de overheid ‘geleend’ zonder dat geld ooit terug te betalen. Wie heeft hier contractbreuk gepleegd?